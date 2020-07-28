Мексиканская архитектурная студия разработала проект переосмысления традиционного местного жилья. Помещение будет иметь "открытый" план и зону отдыха с гамаком во дворе. Здание будет иметь всего несколько комнат, а спальные места разместят прямо на полу.

Дом построят в сельской местности недалеко от столицы страны, сообщает Archdaily.

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В этом проекте мы стремимся переосмыслить традиционное жилище штата Морелос, как крыльцо с большой полуоткрытой крышей и многофункциональным пространством, окруженным фруктовыми деревьями и растительностью,

– рассказали проектанты.

Дом очень похож на традиционное жилище:

Помещение будет иметь большую крытую террасу, полуоткрытую кухню, столовую и небольшую ванную комнату. Второй этаж здесь состоит всего лишь из небольшого возвышения, которое и служит спальным местом.

Спальные места здесь на полу / Фото Archdaily

Сам дом имеет бамбуковую структуру, которая, в отличие от традиционного бетона, не впитывает влажность. "Открытая" крыша изготовлена из переработанного полиалюминия, который не поглощает тепло. Пол здесь сделан из полированного бетона, а ставни – из бамбука.

Так здание выглядит сзади / Фото Archdaily

Традиционными для местных жителей остаются только длинные террасы, где расположен стол, длинная скамейка и гамак.

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Серьезным отличием от традиционного жилья будет как раз бамбуковый каркас / Фото Archdaily