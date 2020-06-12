Архитектурная компания OUALALOU + CHOI представила концепцию жилой многоэтажки, построенной по классической марокканской глиняной технологии. Здание планируют открыть в октябре 2020 года. Оно должно стать крупнейшим помещением из глины в мире.

Образец современного многоквартирного дома будет представлен на выставке 2020 года в Дубае, сообщает Archdaily.

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В целом дом будет 33 метра ввысь. Внутри разместят традиционный марокканский ресторан, чайный зал, зону продажи уличной еды, магазины, помещения для проведения мероприятий, офисные помещения и комнату отдыха.



Глиняный дом останется в Дубае / Фото Archdaily

Традиционный строительный материал в Марокко играет ключевую роль в регулировании температурных условий в помещениях, которые строят в засушливых местах.



Строительство из глины распространено в странах с жарким климатом / Фото Archdaily

Во время выставки посетители смогут также больше ознакомиться с культурой Марокко.



Общая площадь всех помещений составляет 1467 квадратных метров / Фото Archdaily

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Планируется, что после завершения выставки павильон будет превращен в жилой комплекс, где помещения адаптируют под квартиры. Также здесь разместят бассейн площадью 80 квадратных метров и фитнес-клуб.