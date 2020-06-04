Дом площадью 2 тысячи квадратных метров, одноэтажный, и все материалы для строительства дизайнеры искали на местном уровне. Архитекторы вдохновились традиционным стилем Зихуатанеджо, который присущ этому региону Мексики.

Традиционно в этом регионе Мексики местные дома называют Палапа, пишет издание Archdaily.

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Палапа, имея очень высокий крыша и используя такие материалы как сухая пальма, позволяет создавать очень просторное и свежее пространство в течение года, а также хорошо продувается ветром, который проходит насквозь – тем самым, снижает температуру внутри помещения естественным путем.



На территории дома большой бассейн / Фото Archdaily

Внешний вид дома, сады, терраса и бассейн – это элементы, которые действительно делают дом уникальным и чрезвычайно комфортным пространством.

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При обустройстве дома архитекторы использовали только местные материалы, например, бассейн с камнями, которые вытащили из реки, или пальмовый лес.



Наполнение дома соответствует экстерьеру / Фото Archdaily

На территории расположен также гостевой дом, а спальня имеет кирпичный купол, который защищает его от изоляции и температуры.