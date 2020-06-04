Традиционный дом-палапа – особенности дизайна из Мексики: фото
Дом площадью 2 тысячи квадратных метров, одноэтажный, и все материалы для строительства дизайнеры искали на местном уровне. Архитекторы вдохновились традиционным стилем Зихуатанеджо, который присущ этому региону Мексики.
Традиционно в этом регионе Мексики местные дома называют Палапа, пишет издание Archdaily.
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Палапа, имея очень высокий крыша и используя такие материалы как сухая пальма, позволяет создавать очень просторное и свежее пространство в течение года, а также хорошо продувается ветром, который проходит насквозь – тем самым, снижает температуру внутри помещения естественным путем.
На территории дома большой бассейн / Фото Archdaily
Внешний вид дома, сады, терраса и бассейн – это элементы, которые действительно делают дом уникальным и чрезвычайно комфортным пространством.
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При обустройстве дома архитекторы использовали только местные материалы, например, бассейн с камнями, которые вытащили из реки, или пальмовый лес.
Наполнение дома соответствует экстерьеру / Фото Archdaily
На территории расположен также гостевой дом, а спальня имеет кирпичный купол, который защищает его от изоляции и температуры.