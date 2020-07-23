В заповеднике на востоке Южной Африки местная архитектурная компания возвела узкий однако длинный и высокий частный дом. Так странная форма дома вызвана формой скалы, на которой стоит дом. Какие еще особенности имеет здание – читайте в материале.

Ширина дома составляет всего 3 метра и 30 сантиметров, сообщает Archdaily.

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Владельцы хотели здание, которое бы не вмешивалось в ландшафт, поэтому пришлось приспосабливаться к неровностям, которые предлагает участок. В результате и получилась длинное, узкое и высокое здание.



К дому ведет тонкая дорожка / Фото Archdaily

Здание возведено из кирпича и дополнено стеклом, а в интерьере царит деревянная облицовка и мебель. Помещение имеет многочисленные изгибы и хитрые повороты, чтобы обеспечить беспрепятственный рост для деревьев.



Во время строительства не пострадало ни одно дерево / Фото Archdaily

Первый этаж предлагает своим жителям уютный зал, столовую, освещенную солнцем, кухню с небольшим бассейном и камин. Также здесь есть кабинет, библиотека и винный погреб.



В конце дома есть небольшой винный погреб / Фото Archdaily

Сам дом имеет минимальные энергетические потребности, и способен обеспечивать электроэнергией и водой себя сам.

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