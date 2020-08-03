Министр жилищного хозяйства Великобритании Роберт Дженрик объявил, что в стране вводится "новая система распределения назначения земель". По новому принципу, все государство поделят на три зоны. Таким образом должно увеличиться количество больниц и школ, а также небольших частных домов. Больше о новой схеме выдачи разрешений на строительство – читайте в материале.

По новым правилам, земли поделят на категории по их назначению, сообщает Dezeen.

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Так, земли теперь будут входить в категорию для "роста", "восстановления" или "защиты".



Категория "защиты" должна вообще исключить строительство в охранных зонах / Фото Unsplash

Категория "роста" будет касаться участков, на которых будет разрешена только коммерческая и социальная деятельность – это будут объекты инфраструктуры. Новые больницы, школы, магазины или офисы будут разрешены автоматически.

Земли "восстановления" будут охватывать участки, предназначенные для жилой застройки, а участки в "землях защиты" запретят любое строительство.



К категории "восстановления" отнесут большинство земель / Фото Unsplash

Учитывая, что разрешения будут выдавать автоматически, процесс строительства новых зданий должен ускориться.

По мнению Дженрика, эта сфера в стране слишком зарегулирована, и больше всего вредит молодым семьям, которые могут годами ждать разрешения строительства дома на собственном участке.



Магазинов тоже может стать больше / Фото Unsplash

Наша сложная и медленная система планирования стала препятствием для строительства доступных домов, где семьи хотят воспитывать детей и строить свою жизнь. Мы сокращаем бюрократизм, но не стандарты,

– пояснил министр.

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По словам Дженрика, новые правила будут способствовать мелким строителям домов конкурировать с крупнейшими английскими застройщиками.