Три зоны: в Великобритании вводят новаторскую систему жилищного фонда – детали
Министр жилищного хозяйства Великобритании Роберт Дженрик объявил, что в стране вводится "новая система распределения назначения земель". По новому принципу, все государство поделят на три зоны. Таким образом должно увеличиться количество больниц и школ, а также небольших частных домов. Больше о новой схеме выдачи разрешений на строительство – читайте в материале.
По новым правилам, земли поделят на категории по их назначению, сообщает Dezeen.
Обратите внимание: Квартиры станут больше: как коронавирус повлияет на требования покупателей недвижимости – детали
Так, земли теперь будут входить в категорию для "роста", "восстановления" или "защиты".
Категория "защиты" должна вообще исключить строительство в охранных зонах / Фото Unsplash
Категория "роста" будет касаться участков, на которых будет разрешена только коммерческая и социальная деятельность – это будут объекты инфраструктуры. Новые больницы, школы, магазины или офисы будут разрешены автоматически.
Земли "восстановления" будут охватывать участки, предназначенные для жилой застройки, а участки в "землях защиты" запретят любое строительство.
К категории "восстановления" отнесут большинство земель / Фото Unsplash
Учитывая, что разрешения будут выдавать автоматически, процесс строительства новых зданий должен ускориться.
По мнению Дженрика, эта сфера в стране слишком зарегулирована, и больше всего вредит молодым семьям, которые могут годами ждать разрешения строительства дома на собственном участке.
Магазинов тоже может стать больше / Фото Unsplash
Наша сложная и медленная система планирования стала препятствием для строительства доступных домов, где семьи хотят воспитывать детей и строить свою жизнь. Мы сокращаем бюрократизм, но не стандарты,
– пояснил министр.
Интересно: Влияние коронавируса на мир дизайна и архитектуры в конкретных цифрах – детали
По словам Дженрика, новые правила будут способствовать мелким строителям домов конкурировать с крупнейшими английскими застройщиками.