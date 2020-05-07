Три белых дымохода: в Вирджинии построили жилье, которое похоже на фабрику – фото

Американская архитектурная студия TW Ryan Architecture разработала три взаимосвязанные дома в форме буквы Y. Сами здания являются одноэтажными, а 9-метровые дымоходы делают сооружение похожим на небольшую фабрику.

Общей чертой для трех домов являются кирпичные стены, которые объединяют и одновременно разделяют их. Снаружи стены выкрашены в белый цвет, а крыши в медный, пишет Dezeen.

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Владельцы хотели, чтобы их дом был похож на колониальные дома. Дело в том, что именно в штате Вирджиния поселялись первые европейские колонисты.



Владельцы дома родом из Вирджинии / фото: Dezeen

Надежда состояла в том, что дом будет сливаться с соседними колониальными домами, а не современными домами, которые строятся сегодня,

– рассказал владелец жилья.



В колониальных домах важным элементом гостиной является камин / фото: Dezeen

На входе в здание посетитель сразу входит в главный зал – большое помещение с высоким потолком. Обязательным атрибутом является камин, который разделяет зону отдыха и зону общей кухни и столовой.



Интерьер дома выполнен в стиле минимализм / фото: Dezeen

Раздвижные стеклянные двери выходят во внутренний дворик и открывают вид на горы и закат. Рядом находится пороховой зал, два шкафа, прачечная и гостиная.



Ковры тоже являются важным элементом в этих домах / фото: Dezeen

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Интерьеры оформлены белыми стенами и бледными полами из дерева. Кедровые плиты с черным пятнистым покрытием облицовывают стены.