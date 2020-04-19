Три горы и одно озеро: в Китае построят футуристический ботанический музей – фото

В китайском городе Куньмин архитектурная компания THAD построит Национальный ботанический музей. Архитекторы пытались построить футуристический проект, который должен слиться с окружающей средой.

Здание будет занимать 28,5 гектаров земли недалеко от парка Хейлонгтан, возле китайской академии наук, пишет Archdaily.

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Архитектурная концепция проекта вдохновляется формой воды.



Вокруг музея обустроят общественное пространство / фото: Archdaily

Структура приземляется на месте, как капля воды, пульсация, течение, распространение и переполнение, музыка растений и ритм жизни – вот как мы видим проект,

– рассказывает основатель THAD Сазерленд Хасси Харрис.



Внутри посетители чувствуют себя как в улье / фото: Archdaily

Конструкция крыши имитирует прожилки листьев или лепестки. Такой внешний вид должен предавать структуре вида живого тела.



Все помещения здесь объединены под одной крышей / фото: Archdaily

В музее кроме выставочного зала будут оранжереи и другие вспомогательные помещения, которые вместе, с высоты птичьего полета, образуют большую каплю воды.

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Гигантское сооружение должно максимально слиться с природой / Фото: Archdaily

Общественное открытое пространство доступно для всех и может использоваться для таких мероприятий как прогулки, пробежки, спорт, кемпинг, чаепития и прочее.

Музей расположится в западной части страны