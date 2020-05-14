Тропический рай: в Сингапуре построили апартаменты в виде водопада – фото

В Сингапуре возвели дом, в котором растения, вода и житловые пространства объединены в одно целое. Здесь обеспечили естественную вентиляцию, пассивное охлаждение дома и много дневного света. Само жилье рассчитано на большую семью.

На входе посетителей встречают тропические растения дождевых лесов и звуки каскадной воды, пишет Archdaily.

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Старая лицевая стена дома, которая раньше часто протекала, стала проблемой для архитекторов. В результате ее решили превратить в зеленую каскадную стену со свойствами водопада.



Во время дождя дом превращается в настоящий водопад / фото: Archdaily

Тропические деревья здесь играют не только декоративную роль. Известно, что густые насаждения помогают охлаждать просторы в жаркую погоду.



Всего дом имеет три этажа и необычную планировку / фото: Arhdaily

На плане дома расположен зеленый оазис и небольшое озеро посередине, это все обрамлено ландшафтными настилами и каскадными саженцами. Озеро состоит из дождевой воды – именно сюда во время непогоды стекается лишняя вода.



Такие апартаменты помогают соединиться с природой / фото: Archdaily

Этот дом стал популярным местом собраний для многодетных семей и их друзей со всей окрестности, он также привлек внимание множества насекомых и животных – от пчел и бабочек до белок.

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Интерьер дома старались сделать минималистичным / фото: Archdaily

Посредине плана дома расположен большой открытый атриум. А сами стены имеют много отверстий, лишь часть из которых являются окнами в классическом представлении.