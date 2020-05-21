Тысячу окон: в Японии построили треугольный пансионат из пиломатериалов – фото

Архитектурная компания VUILD построила дом в Японии изготовленный из отходов местной пилорамы. Интересно, что часть проекта была реализована с помощью цифровых технологий. Само помещение будет выполнять роль пансионата в отдаленном селе.

Пансионат открылся в октябре 2019 года неподалеку удаленного села, в префектуре Тояма, пишет Archdaily.

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Этот проект бросает вызов местным проблемам лесного хозяйства и краевых поселений, используя только местные пиломатериалы и числовое программное управление (ЧПУ).



Здесь применили пирамидный принцип строительства/ фото: Archdaily

Село Тога, где и построили пансионат, расположен высоко в горах. Численность населения составляет лишь 600 человек, большинство из которых пенсионеры. Идея строительства пансионата именно здесь заключается в развитии туризма в регионе.



Пансионат появился на окраине села / фото: Archdaily

Помещение на 90% состоит из деревянных дощечек. Остальные 10% занимает стекло в многочисленных миниатюрных окошках. Форма пансионата обусловлена большим количеством ветров и снегопадов в регионе. По расчетам, именно треугольная форма призвана защитить дом от непогоды.



Вход расположен с южной стороны пансионата / фото: Archdaily

К строительству проекту присоединились большинство жителей села, которые одобрительно восприняли такую инициативу.

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Больше фото пансионата в Японии: