Учась у природы, в Тайване построили домик в виде гнезда – фото

Дизайнер Cheng Tsung создал инсталляцию, которую в перспективе смогут использовать как технологию при строительстве частных домов. Пока проект только на стадии разработки, а предыдущую концепцию визуализировали в Тайване.

На этот проект дизайнера вдохновила процедура гнездования местной птицы – серощекой Фулветты. Инсталляция состоит из веточек, травы, цветов и мягких подушек, пишет Archdaily.

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Приют для путешественников расположен на пристани Ита-Тао, в городе Ючи.



Дерево здесь выполняет только символическую роль / фото: Archdaily

Вместо веток дизайнер использовал деревянные брусья, а роль ниток выполняют канаты.



Инсталляция максимально похожа на реальное гнездо / фото: Archdaily

Сама птица в Тайване сейчас является эндемиком, поэтому ее гнезда защищает местная власть. Фулветта также имеет символическое значение, так как у традиционных тайваньских аборигенов Тао ее воспринимали как духовную птицу.



Город расположен в центральной части острова / фото: Archdaily

Щебетание Фулветты также указывало на приближение штормов, что помогало местным подготовиться к беде.

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Ночью инсталляция подсвечивается изнутри / фото: Archdaily