Учась у природы, в Тайване построили домик в виде гнезда – фото
Дизайнер Cheng Tsung создал инсталляцию, которую в перспективе смогут использовать как технологию при строительстве частных домов. Пока проект только на стадии разработки, а предыдущую концепцию визуализировали в Тайване.
На этот проект дизайнера вдохновила процедура гнездования местной птицы – серощекой Фулветты. Инсталляция состоит из веточек, травы, цветов и мягких подушек, пишет Archdaily.
К теме: Дом в виде водопада: во Вьетнаме молодая пара построила креативное жилье – фото
Приют для путешественников расположен на пристани Ита-Тао, в городе Ючи.
Дерево здесь выполняет только символическую роль / фото: Archdaily
Вместо веток дизайнер использовал деревянные брусья, а роль ниток выполняют канаты.
Инсталляция максимально похожа на реальное гнездо / фото: Archdaily
Сама птица в Тайване сейчас является эндемиком, поэтому ее гнезда защищает местная власть. Фулветта также имеет символическое значение, так как у традиционных тайваньских аборигенов Тао ее воспринимали как духовную птицу.
Город расположен в центральной части острова / фото: Archdaily
Щебетание Фулветты также указывало на приближение штормов, что помогало местным подготовиться к беде.
Интересно: Вы захотите здесь жить: креативное дизайнерское решение для эко-френдли домика – фото
Ночью инсталляция подсвечивается изнутри / фото: Archdaily