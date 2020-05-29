Большинство людей считают, что рост курса доллара извещает о наступлении "не лучших времен". Но на самом деле в этой ситуации много скрытых возможностей. Ведь именно сейчас инвесторам предлагают большие скидки и выгодные условия. Почему именно сейчас лучшее время для того, чтобы вложить деньги в недвижимость – читайте в материале.

Если вы встретили весну со сбережениями и вложили их в недвижимость, то уже совсем скоро начнете получать от нее прибыль, сообщает Дом 24.

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Мы собрали для вас несколько советов экспертов, как выбрать выгодный объект для инвестиций.

5 советов как выгодно купить квартиру во время карантина

Жилье бизнескласса



Дома с повышенным комфортом всегда ценятся на рынке / Фото Lev Development

К сожалению, квартиры экономкласса в период финансовой нестабильности являются самым уязвимым. Зато объекты комфорта и бизнес-класса сохранят свою ценность на рынке в течение длительного времени.

Этап строительства

Определите, сколько вы хотите ждать. На рынке недвижимости самыми выгодными инвестициями являются те, что происходят на начале строительства. Поэтому если вы готовы вложить меньше и подождать, то обращайте внимание именно на такие проекты.

Если вы не из терпеливых – рассматривайте объекты на финальной стадии строительства, потому что они тоже имеют преимущества. Дорогие и длительные строительные работы здесь уже позади, поэтому переезда и начала ремонта ждать придется меньше.

Кредит



Вариантов оплаты существует множество / Фото Unsplash

Не стесняйтесь спрашивать о кредите или рассрочке. Девелоперы, которые дорожат своей репутацией, предложат вам несколько вариантов сделок "win-win". Ведь кризис — это время работать над своей бизнес-кармой. Изучите все условия и выбирайте идеальный для себя вариант.

Не квартирой единой

Рассмотрите и другие варианты инвестиций в недвижимость. Наступает благоприятное время для того, чтобы позаботиться о будущем и инвестировать в коммерческую недвижимость. Карантин закончится, а бизнес-проекты потребуют новых локаций. Вы можете подготовиться к этому и купить помещение заранее по выгодной цене.

Скидки



Скидки помогут вам сэкономить немалую сумму денег / Фото Unsplash

Во время карантина девелоперские компании предлагают еще более выгодные условия для инвесторов. Так, девелоперская компания Lev Development предлагает 10% скидки на приобретение недвижимости до конца мая 2020 года. Купить квартиру или инвестировать в номер отеля — выбирать вам.

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На какие объекты распространяется скидка