В Украине берутся за съемки фильма Enter Through The Balcony ("Вход через балкон"). Съемкой занимается украинская студия Minimal Movie при поддержке Украинского культурного фонда. Фильм должен расшифровать феномен балконов в украинских многоэтажках, которые достались в наследство от Советского Союза.

В сети уже появился первый тизер будущего фильма, пишет Archdaily.

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Ленту планируют представить широкой публике уже в этом году, а для онлайн просмотра она будет доступна в 2021 году. Общий бюджет составил чуть более одного миллиона гривен.

Большинство жилых массивов украинских городов состоят из советских домов / Фото Archdaily

Кино построено на рассказах людей из множества украинских городов.



Один з "шедевров" современных пристроек в Украине / Фото Archdaily

Авторы фильма выясняли, почему большинство балконов в Украине используются по различным назначением, кроме основного. Также искали ответ на вопрос, почему украинцы так не любят советскую архитектуру и как принять то, чего уже не исправить.



Кое-где такие балконы сильно портят общий вид дома / Фото Archdaily

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Съемки проходили в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Виннице, Полтаве и Горишних Плавнях.

Смотрите тизер к фильму: