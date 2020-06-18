Украинские архитекторы из компании Cosmos in разработали переносные домики для работы во время карантина. Их можно разместить во дворе дома, на заднем дворе или на даче. Цель создания таких мини-домиков предоставить возможность людям изменить окружение и создать рабочую атмосферу дома.

Переносные дома будут иметь размер 3х4 метра, сообщает Дом 24.

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По словам архитекторов, более 29% людей во время карантина в Украине вынуждены работать дистанционно. Это около нескольких миллионов человек.

Этот тип домика компания назвала Пепой / фото BRO

Для многих стало настоящим испытанием жить и одновременно работать в одном пространстве. Самое сложное, настроить рабочую атмосферу и устранить все раздражители. Особенно непросто это семьям с детьми,

– рассказали разработчики.

Кроме как в роли офиса, их также можно будет использовать как детскую комнату, кладовую, беседку или даже мастерскую. Авторы отмечают, что хорошим вариантом использования таких зданий будет размещение их на старой даче, как спальню или же кухню.

Этот называется Джордж / фото BRO

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Идею отечественные архитекторы позаимствовали у англичан, которые придумали backyard office – маленькое пространство где можно работать.