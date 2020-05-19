Умный дом Марка Цукерберга: фото и видео жилья миллиардера в Сан-Франциско

В 2013 году основатель Facebook Марк Цукерберг приобрел дом за 10 миллионов долларов в центре калифорнийского города Сан-Франциско. Особенностью нового жилья миллиардера является система "умный дом". Как выглядит "умный дом" Цукерберга и что это за система – смотрите в нашем материале.

Домом Цукерберга руководит искусственный интеллект, сообщает Дом 24.

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Как выглядит дом Марка Цукерберга в Сан-Франциско



Дом Марка Цукерберга в Калифорнии / фото: Фейсбук

Общая площадь таунхауса составляет почти 515 квадратных метров. После покупки нового жилья, Марк Цукерберг дополнительно вложил 1,6 миллиона долларов в его ремонт.



В доме оборудована кухня-студио / фото: Фейсбук

Кроме обновления перекрытия дома и изменений ландшафта вокруг помещения, внутри появился домашний офис, медиакомната дополнительная ванная, сауна, прачечная и бар.



Личный кабинет Цукерберга / фото: Фейсбук

В базовой комплектации дом имеет отдельные спальни для всех жителей, большую гостиную, которая соединена со столовой и кухней.

Что такое "умный дом"



Достроенная ванная комната в доме / фото: Фейсбук

Новое изобретение компании Цукерберга, которое сейчас тестируют. Речь идет об искусственном интеллекте по имени "Джарвис". Руководить разработкой владелец может с помощью своего смартфона.

С помощью голосовых или текстовых команд можно включать и выключать музыку, свет, управлять шторами и даже тостером, для этого нужно просто произнести вслух соответствующую команду.

Смотрите видео презентации дома:

"Джарвису" по силам и более сложные задачи. Так, система способна будить детей утром и распознавать гостей, которые стоят у входной двери.

Искусственный интеллект от Цукерберга не обделен и чувством юмора. Например, на видеопрезентации Марк попросил "Джарвиса" включить какую-нибудь хорошую песню группы "Nickelback", но тот ответил, что у них таких нет.

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Смотрите видео презентации системы "умный дом":