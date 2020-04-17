Управляющая компания – новая альтернатива ОСМД

Часто в Украине девелоперские компании после сдачи "объекта" не предоставляют никаких дополнительных услуг для своих клиентов, а управление домом и придомовой территории ложится бременем на плечи самих жильцов или жилищно-коммунальных служб. Почему такой подход непрофессиональный и какая альтернатива – читайте в нашем материале.

Девелоперские компании вроде LEV Development продолжают заботиться о своих клиентах. Так, даже после того как квадратные метры находят своих владельцев, управляющая компания от LEV Development предлагает услугу SERVICEHOUSE.

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SERVICESHOUSE – предлагает своим клиентам не только квадратные метры, созданные по лучшим технологиям, но и гармоничное пространство для жизни.



Сервисная компания предлагает жителям уход за домом / фото: LEV Development

Ведь купив квартиру, вы получаете комфорт и уют на каждом этапе: от внешнего вида дома и пространства вокруг до интерьера отдельных помещений и площадей общего пользования. Мы делаем все для того, чтобы наши жители не тратили свое время на бытовые вопросы, так как сервисная компания делает все за них,

– сообщают в компании.

Почему управляющая компания – это круто

вам не нужно самим думать, кого вызвать, если вдруг затопит неосторожный сосед;

вы забудете о темных подъезды и неосвещенной территории;

вас не будет беспокоить, куда вывозить мусор со двора;

вы будете спокойны, когда ваш малыш сам гуляет во дворе;

вы будете приходить в уютный холл, где все цветы политы, а в воздухе только приятные ароматы.



В подъездах постоянно ведется уборка / фото: LEV Development

Именно поэтому, если у вас возникнут проблемы с водоснабжением или кто-то подозрительный зайдет на территорию жилого комплекса или вам срочно нужен электрик – звоните.

Мы запустили собственную сервисную компанию еще в 2019 году. Это своеобразный метод внедрить положительный зарубежный опыт. То, что в своих ЖК уже так давно делают немцы, австрийцы, британцы,

– рассказывает Александр Островский соучредитель LEV Development.

Какая главная цель управляющей компании?Главная цель управляющей компании – предусмотреть запросы жителей и обеспечить их надлежащее выполнение в максимально короткий срок.

Какие услуги предоставляет SERVICEHOUSE для LEV Development

проводится ежедневная уборка лестничных клеток (влажная уборка, протирание подоконников, поручней, стен и других элементов декора), придомовой территории, мытье паркинга;

предоставляются услуги охраны жилых домов с видеонаблюдением;

заключены соглашения на вывоз бытового и строительного мусора;

предоставляются услуги по текущему ремонту (электрик, сантехник), регулирование входных дверей, окон в квартирах;

заключен договор на обслуживание и проверку дымовентиляционных каналов (ДВК), договор на установку и обслуживание системы домофонов и интернет-провайдером.



Работники SERVICEHOUSE постоянно проводят уборку домов своих клиентов / фото: LEV Development

Также компания во Львове, на улице Малоголосковская, 30 провела мытье дороги и придомовой территории. Так, SERVICEHOUSE по инициативе LEV DEVELOPMENT совместно проводят чистку, выкорчевывание и уборку территории возле жилого комплекса Обрий-1 и Обрий-2, которая в соответствии с постановлением ЛГС выделена для создания парка Под Голоском.

SERVICEHOUSE по инициативе LEV DEVELOPMENT провели уборку на территории будущего парка / фото: Vezha