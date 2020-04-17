Управляющая компания – новая альтернатива ОСМД
Часто в Украине девелоперские компании после сдачи "объекта" не предоставляют никаких дополнительных услуг для своих клиентов, а управление домом и придомовой территории ложится бременем на плечи самих жильцов или жилищно-коммунальных служб. Почему такой подход непрофессиональный и какая альтернатива – читайте в нашем материале.
Девелоперские компании вроде LEV Development продолжают заботиться о своих клиентах. Так, даже после того как квадратные метры находят своих владельцев, управляющая компания от LEV Development предлагает услугу SERVICEHOUSE.
К теме: LEV Development: Мы создаем комфорт на всех уровнях
SERVICESHOUSE – предлагает своим клиентам не только квадратные метры, созданные по лучшим технологиям, но и гармоничное пространство для жизни.
Сервисная компания предлагает жителям уход за домом / фото: LEV Development
Ведь купив квартиру, вы получаете комфорт и уют на каждом этапе: от внешнего вида дома и пространства вокруг до интерьера отдельных помещений и площадей общего пользования. Мы делаем все для того, чтобы наши жители не тратили свое время на бытовые вопросы, так как сервисная компания делает все за них,
– сообщают в компании.
Почему управляющая компания – это круто
- вам не нужно самим думать, кого вызвать, если вдруг затопит неосторожный сосед;
- вы забудете о темных подъезды и неосвещенной территории;
- вас не будет беспокоить, куда вывозить мусор со двора;
- вы будете спокойны, когда ваш малыш сам гуляет во дворе;
- вы будете приходить в уютный холл, где все цветы политы, а в воздухе только приятные ароматы.
В подъездах постоянно ведется уборка / фото: LEV Development
Именно поэтому, если у вас возникнут проблемы с водоснабжением или кто-то подозрительный зайдет на территорию жилого комплекса или вам срочно нужен электрик – звоните.
Мы запустили собственную сервисную компанию еще в 2019 году. Это своеобразный метод внедрить положительный зарубежный опыт. То, что в своих ЖК уже так давно делают немцы, австрийцы, британцы,
– рассказывает Александр Островский соучредитель LEV Development.
Какая главная цель управляющей компании?Главная цель управляющей компании – предусмотреть запросы жителей и обеспечить их надлежащее выполнение в максимально короткий срок.
Какие услуги предоставляет SERVICEHOUSE для LEV Development
- проводится ежедневная уборка лестничных клеток (влажная уборка, протирание подоконников, поручней, стен и других элементов декора), придомовой территории, мытье паркинга;
- предоставляются услуги охраны жилых домов с видеонаблюдением;
- заключены соглашения на вывоз бытового и строительного мусора;
- предоставляются услуги по текущему ремонту (электрик, сантехник), регулирование входных дверей, окон в квартирах;
- заключен договор на обслуживание и проверку дымовентиляционных каналов (ДВК), договор на установку и обслуживание системы домофонов и интернет-провайдером.
Работники SERVICEHOUSE постоянно проводят уборку домов своих клиентов / фото: LEV Development
Также компания во Львове, на улице Малоголосковская, 30 провела мытье дороги и придомовой территории. Так, SERVICEHOUSE по инициативе LEV DEVELOPMENT совместно проводят чистку, выкорчевывание и уборку территории возле жилого комплекса Обрий-1 и Обрий-2, которая в соответствии с постановлением ЛГС выделена для создания парка Под Голоском.