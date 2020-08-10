Дом расположен между речной территорией и зоной охраны вблизи исторического центра города Торунь, в Польше. Это дом между природой и цивилизацией, умело разделенный на две части.

Первая часть – это черный дом с двускатной крышей, расположенный на обочине дороги. Эта часть дома была приспособлена к присущей району неровности, пишет издание об архитектуре и дизайн Archdaily.

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Эта часть дома закрыта к окружающей улице и содержит гараж, прачечные и технические помещения. Вторая часть – это теплица с террасами и плоской крышей, расположена на берегу реки.

На территории расположена приятная терраса / Фото Archdaily

Дом спроектирован с видом на реку и включает жилую зону с кухнями, спальни с ванной комнатой, сауной и фитнес-залом, а также детские комнаты.

Город Торунь на карте Польши:

В проекте экологичного дома есть несколько крытых мини-садов, которые переплетаются с интерьером дома, благодаря одинаковым отделочным материалам.

Зеленые насаждения умело вплетены в интерьер / Фото Archdaily

Также в доме одинаковые деревянные полы внутри и снаружи и окна со скрытыми оконными профилями.

Больше фотографий дома посреди леса в Польше: