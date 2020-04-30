В Альпах построили два изысканных ресторана на высоте 2340 метров – фото
Архитектурная студия Seilern Architects построила два ресторана на горнолыжном курорте Андерматт в Швейцарии. Заведения расположены на высоте 2340 метров над уровнем моря.
Внешний вид заведений похож на типичные высокогорные швейцарские домики, пишет Dezeen.
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Мы взяли вдохновение в простеньких швейцарских альпийских деревнях; где несколько домов со скошенной крышей стоят друг возле друга, образуя скопления каменных стен и крыш, расположенных в горном ландшафте,
– рассказала представительница архитектурной компании.
Вокруг ресторана обустроены террасы / фото: Dezeen
Рестораны построены между двумя горнолыжными курортами, а добраться до него можно только на лыжах или канатной дорогой.
В ресторанах используют каждую возможность продемонстрировать окружающую красоту / фото: Dezeen
Ресторан Gütsch – это первое изысканное заведение в районе, которое построено на такой высоте,
– рассказали в компании.
Оба заведения имеют собственную отдельную кухню / фото: Dezeen
Самым тяжелым на этапе реализации проекта было как раз его строительство. Ведь здания стоят на склоне и в зоне риска схода лавин.
Добраться сюда не будет легкой задачей / фото: Archdaily
Подвал сооружения содержит туалеты и горную спасательную станцию. Парные рестораны отделаны камнем снаружи. Также здания имеют большие окна, чтобы показать посетителям виды на горы, а интерьер заведений оснащен пропаренной сосновой древесиной.
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Террасы обустроены деревянным полом / фото: Dezeen
Также рестораны имеют широкие террасы, которые стоят на металлических колоннах. Само здание стоит на бетонном фундаменте.