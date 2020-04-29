В Бельгии работник киноиндустрии устроил подземный кинотеатр в гостевом доме – фото

Владелец дома в Бельгии работает в киноиндустрии. Мужчина хотел иметь дома небольшой кинотеатр и построить что-то такое, чтобы запоминалось его зарубежным друзьям. Архитектурная компания Atelier Vens Vanbelle предложила двухуровневое здание с подземным кинотеатром и террасой.

Обустроить гостевое жилье решили в старом гараже. Место очень идиллическое, из-за романтического сада и реки Шелде с одной стороны, а также панорамы на замок с другой, пишет Archdaily.

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Сразу за входной дверью посетителей ожидает просторная гостиная с окном-иллюминатором и небольшая спальня в соседней комнате. Однако главный сюрприз расположен под землей. В кинозал надо спуститься по металлической лестнице, а напротив расположен небольшой бар.



В доме есть небольшая гостиная / фото: Archdaily

Лестницы кажутся бесконечными, но вскоре в пансионате возникает новая атмосфера. Пространство разработано как деревянная пещера и полностью состоит из ламинированной древесины.



Лестница в кинотеатр / фото: Archdaily

Древесина служит для пола, стен и потолка, а также для всего интерьера: кухонной столешницы, шкафов для книг, скамейки, лестницы и даже основы для кровати. Домик имеет два круглых окна, одно из которых выходит на сад, а второе на замок.



Зал вокруг увешан красными занавесами / фото: Archdaily

Само здание похоже на маяк, в верхней части которого расположена летняя терраса.

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Больше фото необычного гостевого домика: