В Бразилии появилось здание, к которому можно добраться через озеро – фото

В городе Сан-Паулу, что в Бразилии решили переоборудовать старый амбулаторный центр под помещение для проведения мероприятий. Однако настоящей изюминкой стал двор перед зданием. Попасть внутрь можно после прохождения небольшого озера.

Такому мегаполису как Сан-Паулу не хватает связи с природой, поэтому архитекторы решили исправить эту проблему, пишет Archdaily.

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Местность, площадью примерно 450 квадратных метров, является интерактивным этапом, который предназначен для стимулирования чувств. Посетителя приветствует тоннель, который изготовлен из металлических рамок.



Территорию претерпела серьезные изменения и озеленение / фото: Archdaily

С одной стороны расположен пышный вертикальный сад, состоящий в основном из местных тропических растений, а с другой стороны – небольшое озеро, на котором размещены специальные островки.



Ивент-холл стал одним из самых популярных в городе / фото: Archdaily

Само озеро обложено черным камнем и изготовлено из керамических отходов. Пройти озеро можно с помощью "ступенек, которые плавают".



Название страны происходит от названия этого дерева / фото: Archdaily

На территории двора также высадили Фернамбуковое дерево, другое название которого "Pau-brasil", являющееся символом Бразилии.

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Альтернативный путь внутрь здания пролегает через такой туннель / фото: Archdaily