В Британии построят первый в мире деревянный стадион

Компания Zaha Hadid Architects получила разрешение на строительство нового стадиона на 5000 зрителей для футбольного клуба Forest Green Rovers в Глостершире. Этот объект должен стать самым экологичным футбольным стадионом в мире, ведь будет построен исключительно из дерева и работать на возобновляемых источниках энергии.

Получить разрешение на строительство удалось только со второй попытки – первое предложение отклонили. Местные власти опасались, что стадион испортит ландшафт и навредит расположенным вокруг полям. В частности его высотность могла отвлечь внимание туристов от расположенных рядом исторических деревень, а платная парковка – спровоцировать бесплатную хаотичную парковку вдоль зеленых насаждений.

Zaha Hadid Architects

С учетом замечаний комитета по планированию, в бюро изменили проект. Предложили другую стратегию озеленения, чтобы компенсировать использованную под строительство землю, больше внимания уделили шумоизоляции и вопросу трафика зрителей в матчевые дни.

Zaha Hadid Architects

Конструкция стадиона полностью будет построена из древесины, включая облицовку из жалюзи и консольную крышу. Благодаря специальной мембране, трава на поле будет расти естественным образом под воздействием солнечного света.

Zaha Hadid Architects

По мнению ФИФА, футбольный клуб Forest Green Rovers больше прочих команд федерации заботится об окружающей среде. Президент клуба – основатель компании эко-электричества Ecotricity Дейл Винс.

Zaha Hadid Architects

В частности, нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой, для питания прожекторов используют солнечные батареи, а скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования. Кроме того, игроки даже перешли на вегетарианскую диету, чтобы уменьшить негативное влияние на природу.