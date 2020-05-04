В Чехии построят многоэтажку, в которую врезался старый корабль – фото неординарного сооружения

На окраинах Праги планируют построить многоэтажное сооружение, которое будет пронизывать каркас старого корабля. Архитекторы представили как могли бы выглядеть города после серьезного роста уровня воды в океанах.

Разработать дизайн здания помогал чешский скульптор Дэвид Черны, пишет Dezeen.

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Многоэтажка под названием Top Tower будет 135 метров в высоту, станет самым высоким зданием всей Чехии и будет иметь как офисное, так и жилое назначение.



Здание должно ускорить развитие района / фото: Dezeen

Форма дома должна послужить ярким напоминанием об изменениях климата. Архитекторы представили себе будущее, когда кораблекрушение столкнулось со сооружением во время апокалипсиса, вызванного бурями и повышением уровня моря.

Новый проект расположится далеко от исторического центра города, и не будет портить панорамы Старой Праги. Строительство должно начаться в 2021 году и закончится примерно за три года.



Металл покрасят в красный цвет / фото: Dezeen

Каркас корабля будет изготовлен из стали красного цвета и отделан альпинистскими растениями. В самой высокой точке каркаса разместят смотровую площадку с прекрасной панорамой для посетителей.

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Внутри здания разместят магазины, офисные помещения, культурный центр и 250 небольших квартир.