В Канаде построят 12-этажный деревянный отель

Гостиничная сеть RPB Hotels & Resorts заключила контракт с компанией HDR на архитектурное проектирование для строительства нового отеля Ramada в городе Келоуна.

Дело в том, что Келоуна – один из первых городов канадской провинции Британская Колумбия, где позволили массовую деревянную застройку до 12-ти этажей. Поэтому новый 12-этажный отель на 82 номера станет самым высоким деревянным объектом в городе, сообщают в HDR.

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Отель будет построен с использованием частичной герметизации и кросс-ламинированной древесины (CLT) в дополнение к клееной (glulam). По дизайнерской задумке, стеклянный фасад в холле отеля и зонах общего пользования на каждом из этажей подчеркнет инновационный дизайн и конструкцию из массивной древесины. На первом этаже расположатся торговые объекты и главный вестибюль. Кроме собственно номеров, в западной части отеля предусмотрены два пентхауса, выделяющиеся на фоне главного блока апартаментов по высоте.

Проект деревянного 12-этажного отеля Ramada, Британская Колумбия, Канада

Новый объект расположится в юго-западной части уже существующего гостиничного участка, где сейчас находится наземная парковка. В соответствии с городскими экологическими инициативами, здесь планируют установить четыре станции зарядки электрокаров и парковку для велосипедов. Строительство начнется уже в следующем году.