В Карпатах построят экологический городок гуцульских хоббитов – фото

Уже летом 2020 года близ города Верховина, что на Прикарпатье, появится поселение хоббитов Хоббитхил из трилогии "Властелин колец". Проект создан как для туристов, так и для местных.

Планируется соединить культуру и традиции сказочного города Хоббитания и настоящей Гуцульщины, сообщает на своей странице в Фейсбук автор проекта Андрей Боечко.

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Завершится строительство уже в июле 2020 года. Для строительства городка не срубили ни одного дерева.



Хоббитхил будет иметь формальную независимость / фото: Соцсети

На горной поляне мы построим сказочный городок, который вы видели в фильме "Властелин колец"! Но это будет не бутафорское киношное поселение, а настоящий, реальный, экологический, современный, энергосберегающий, сказочный городок,

– пишет Андрей Боечко.

В Хоббитхиле будут работать хижина, санная и лыжная трассы, тарзанка и многие другие достопримечательности, в том числе и для детей. Также здесь разместят мастерскую гончаров, кузнецов, ковровщиков и резчиков, а изюминкой города станет озеро с форелью и осетрами.



Городок расположится на холме у Верховины / фото: Svitlana Kopytko-Iliychuk

В целом планируется построить 20 хоббитских домов, которые будут принимать гостей. Несколько жителей Хоббитхила будут жить здесь на постоянной основе.

На территории города будет действовать запрет на использование полиэтиленовых пакетов, а туристы и местные будут обязаны сортировать мусор.



Домики станут не единственной достопримечательностью для туристов / фото: Соцсети

Хоббитхил станет сказочным городом-государством, а потому в новосозданной страны будут все признаки суверенного государства. Так, жители будут иметь паспорта гуцульского хоббита, а государство получит собственный гимн, герб, флаг, валюту, армию, таможню, и т.д.

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Город также провозгласит "Декларацию о независимости от орков".