В Милане построят "змеиный" жилой дом – фото

Во время строительства в городских зонах девелоперские компании часто сталкиваются с ограниченным пространством. Креативно решить эту проблему взялись несколько фирм и в результате построили жилой дом в виде змеи.

Архитектурные компании Eisenman Architects, Degli Esposti Architetti и AZstudio будут строить жилой дом на небольшой треугольной области среди Милана, пишет Archdaily.

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Чтобы сделать проект коммерчески выгодным, фирмы решили сохранить как можно больше зеленых зон на ограниченном пространстве и построить волнистый девятиэтажный жилой дом.

Помещение делится на 4 различные слои, что придает внешней привлекательности проекту.



Возле дома сохранили небольшой сквер / фото: Archdaily

Первые три этажа составляют базовый слой, который повторяет архитектурные особенности окружающих зданий. Он похож на исторические городские дворцы со встроенными балконами.

Четвертый этаж, или второй слой, похож на традиционное фортепиано. А элементы из стекла, встроенные в фасад, контрастируют с каменными поверхностями.



На переднем плане здание, которое здесь стоит еще с XX века / фото: Archdaily

Третий слой – пятый и шестой этажи, снаружи отделан эмалированными металлическими рамами, которые образуют горизонтальную полосу, проходящую по всей длине фасада.



Сверху дом похож на змею / фото: Archdaily

Форма здания была определена на основе требований власти города. Проект также включает в себя здание классицизма начала 20 века, которое ранее стояло на этом месте. Старый дом станет частью нового, а также его парадным входом.

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Общественное пространство с садом расположено как с восточной, так и с западной стороны / фото: Archdaily