В Шотландии начали производство эко-кирпича из строительных отходов

Стартап Kenoteq запустил в производство K-Briq — экологический кирпич, который не обжигается и на 90% состоит из строительных отходов. Таким образом, при производстве нового строительного материала генерируется в 10 раз меньше выбросов углерода, чем при производстве обычного кирпича.

Изобрели кирпич K-Briq в Эдинбургском университете Хериот-Ватт, сообщает издание Dezeen. По словам профессора Габриэлы Медеро, на разработку продукта ушло более 10 лет. Главной целью создания нового материала было минимизировать возможные влияния строительной отрасли на окружающую среду.

Экспериментальные образцы нового стройматериала

Выглядит K-Briq как обычный кирпич, имеет такой же вес и свойства, как и глиняный аналог, однако отличается лучшими теплоизоляционными свойствами. К тому же в компании утверждают, что могут изготовить такой кирпич в любом цвете. Впервые его используют уже в этом году — во время строительства лондонского Serpentine Pavilion, спроектированного южноафриканской студией Counterspace.

Проект Serpentine Pavilion в Лондоне

"Я потратила много лет на исследования строительных материалов и была обеспокоена тем, что современные строительные технологии используют сырье, не принимая во внимание, что они являются одним из крупнейших источников выбросов углерода", — говорит профессор Габриэла Медеро.

Медеро стала одной из основательниц стартапа Kenoteq, чтобы начать производство нового более экологичного кирпича. Производят K-Briq на предприятии по переработке и утилизации отходов в Эдинбурге, тем самым минимизируя количество необходимого для поставок сырья транспорта.