В США построили экологичный алюминиевый дом посреди леса – фото

Архитектурная фирма Bryanoji Design Studio построила экологический дом, фасад которого полностью покрыли алюминиевыми пластинами. Все для того, чтобы сэкономить на отоплении и подчеркнуть окружающие пейзажи.

Дом возвели в Принстоне, в штате Массачусетс, пишет Dezeen.

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Облицовка изготовлена из алюминия, который на 90% перерабатывается. Такой фасад помогает увеличить энергоэффективность всего помещения и придает ему привлекательного внешнего вида.



Экологичные дома становятся трендом во всем мире / фото: Dezeen

Здание становится единым с пейзажем, отражая непрерывную градацию окружающих цветов, добавляя утонченную поэзию простой жизни в лесу,

– рассказали представители архитектурной компании.



Алюминий на фасаде имеет и эстетическое назначение / фото: Dezeen

Домик является одноэтажным и разделен на два пространства. Одна часть сочетает кухню, гостиную и ванную, а другая содержит спальни для жильцов.



Кухня совмещена с гостиной и столовой / фото: Dezeen

Изнутри сооружение "обшито" деревом и фанерой, а декор изготовлен из вторичных материалов.

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Также в доме есть классический древесный камин с высокой черной трубой дымохода / фото: Dezeen