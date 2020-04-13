В Токио построили креативный дом, который пронизывает бетонный марш лестницы – фото

При строительстве собственного дома в черте города часто приходится ставить проект в жесткие пространственные рамки. В этом случае владельцы наоборот решили построить как можно более масштабное жилье на маленьком участке с громоздкими лестницами, которые пронизывают весь дом.

Дом на две семьи возвели в тихом квартале Токио с выдвинутым фасадом на север, и большой стеклянной южной стеной, пишет Archdaily.

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На втором и третьем этаже нового дома поселилась молодая пара, а на первом – родители девушки.



Лестницы выполняют символическую роль / фото: Archdaily

Чтобы избежать полного разделения двух домохозяйств, в южном дворе дизайнеры спроектировали конструкцию, похожую на лестницу, которая тянется вверх к зданию и проникает с 1 по 3 этаж.



По этой лестнице попасть в дом не получится / фото: Archdaily

Однако лестница является не только символом единения семьи, но и несет функциональную структуру. Внутри "лестничной клетки" расположены ванные комнаты и настоящие лестницы, что используются, также на ступеньках стоят вазоны.



Лестницы также выполняют роль оранжереи / фото: Archdaily

Итак, лестницы и зелень соединяли верхние и нижний этажи по диагональной линии, создавая пространство, где все поколения могут вместе проводить время.

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Так дом выглядит с улицы / фото: Archdaily

По замыслу архитекторов, лестница не только соединят интерьер с двором или одно домохозяйство с другим. Эта громоздкая структура будет расширяться дальше, чтобы присоединиться к окраинам города, а на другом конце поднимется над домом. Таким образом лестницы соединят город с небом.