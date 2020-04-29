В Токио возведут дом в виде пирамиды – фото

В столице Японии Токио возведут жилой дом, верхние этажи которого напоминают каскады пирамид. Однако разработчики утверждают, что вдохновлялись известной картиной японского художника Кацусики Хокусая под названием "кривая сосна в Аояма".

Девелоперская компания NTT Urban Development взялась воплотить замысел архитекторов в реальность. Всего дом будет иметь 15 этажей, пишет Archdaily.

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Густо посаженные бетонная и гранитная структуры дома снаружи призваны напоминать картину Хокусая и создавать зеленый трамплин в одном из крупнейших мегаполисов мира.



По высоте новое здание не будет выделяться среди соседних / фото: Archdaily

Квартиры в Токио в сравнении с другими городами страны достаточно просторные, не исключением стал и этот дом.



Так выглядит двор нового здания / фото: Archdaily

Признавая чувствительность японской культуры, дизайн предполагает общественные и частные циркуляционные маршруты и зоны в квартирах.



Фасад дома частично сделан из гранита / фото: Archdaily

Здание предлагает экологическое дополнение к выгодному расположению дома. Как жилые помещения, так и спальни здесь выполнены в деревянных обрамлениях. А внешние насаждения на террасе – вообще редкость в таком густонаселенном городе.

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Интерьер вестибюля здания / фото: Archdaily