В Торонто обновили историческое жилье с "рыбьим" фасадом – фото экологического здания

Деревянная черепица и камень вместе образуют фасад дома в Торонто. Первое здание на этом месте было возведено еще в начале прошлого века, поэтому владельцы стремились сохранить его внешний вид.

Над реновацией старого здания в центре Торонто работала архитектурная компания Batay-Csorba, пишет Dezeen.

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Более 100 лет назад это жилье построили из камней, лепнины и дерева из местной реки. Дом является смесью стилей искусства и ремесел во времена династии Тюдоров, что видно по внешним деталям, которые архитекторы оставили почти нетронутыми.



В доме также есть цокольный этаж / фото: Dezeen

Дело в том, что район Baby Point является одним из исторических в городе.

Район Baby Point сейчас изучается как район сохранения наследия в Торонто,

– пояснили в студии.



Так здание выглядит сзади / фото: Dezeen

Большинство изменений, которые претерпело здание, коснулись задней стены. Спереди заменили только окна и отремонтировали старый фасад.



После ремонта кухня значительно увеличилась в размерах / фото: Dezeen

Дом также претерпел расширения и изменения в планировке, самая основательная реновация состоялась в интерьере.

На первом этаже обустроили большую кухню с баром и столовой, а также гостиную с зоной отдыха.



Интерьер дома минималистичны / фото: Dezeen

Мебель на заказ была спроектирована местным дизайнером Хайди Эрншо. На кухне присутствуют только деревянная мебель, эстетика которой призвана напоминать движение искусств и ремесел. Встроенные шкафы из бледной и темной древесины дополняют общую картину.



Камин сильно выделяется в интерьере / фото: Dezeen

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Общая площадь дома составляет 483 квадратных метра. Наверх, где расположены спальни, ведет лестница со стеклянными перилами. Стены здесь в белых тонах, что создает резкий контраст с каменными каминами.