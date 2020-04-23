В Торонто обновили историческое жилье с "рыбьим" фасадом – фото экологического здания
Деревянная черепица и камень вместе образуют фасад дома в Торонто. Первое здание на этом месте было возведено еще в начале прошлого века, поэтому владельцы стремились сохранить его внешний вид.
Над реновацией старого здания в центре Торонто работала архитектурная компания Batay-Csorba, пишет Dezeen.
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Более 100 лет назад это жилье построили из камней, лепнины и дерева из местной реки. Дом является смесью стилей искусства и ремесел во времена династии Тюдоров, что видно по внешним деталям, которые архитекторы оставили почти нетронутыми.
В доме также есть цокольный этаж / фото: Dezeen
Дело в том, что район Baby Point является одним из исторических в городе.
Район Baby Point сейчас изучается как район сохранения наследия в Торонто,
– пояснили в студии.
Так здание выглядит сзади / фото: Dezeen
Большинство изменений, которые претерпело здание, коснулись задней стены. Спереди заменили только окна и отремонтировали старый фасад.
После ремонта кухня значительно увеличилась в размерах / фото: Dezeen
Дом также претерпел расширения и изменения в планировке, самая основательная реновация состоялась в интерьере.
На первом этаже обустроили большую кухню с баром и столовой, а также гостиную с зоной отдыха.
Интерьер дома минималистичны / фото: Dezeen
Мебель на заказ была спроектирована местным дизайнером Хайди Эрншо. На кухне присутствуют только деревянная мебель, эстетика которой призвана напоминать движение искусств и ремесел. Встроенные шкафы из бледной и темной древесины дополняют общую картину.
Камин сильно выделяется в интерьере / фото: Dezeen
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Общая площадь дома составляет 483 квадратных метра. Наверх, где расположены спальни, ведет лестница со стеклянными перилами. Стены здесь в белых тонах, что создает резкий контраст с каменными каминами.