В тропическом лесу Коста-Рики появился "воздушный" дом для туристов – яркие фото
Возле города Кагуита, что в Коста-Рике, посреди тропического леса архитектурная компания построила гостевой домик для туристов. По причине своей живописности город привлекает многочисленных поклонников серфинга и пляжного отдыха.
Домик поднят над землей на несколько сантиметров из-за угрозы подтопления. Ведь Карибский бассейн известен повышенной влажностью воздуха и большим количеством.
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Такой тип строительства очень распространен в Коста-Рике. Традиционно дома ставили на деревянные груды, но в этом проекте архитекторы применили стальные опоры.
На дворе тоже обустроен деревянный поддон / фото: Archdaily
Кровля дома и каркас стен сделаны из экологических материалов. По всему периметру квартиры обустроили стеклянные раздвижные двери. Также возле одной из стен под крышей натянут гамак.
Отдыху в гамаке не сможет помешать даже дождь / фото: Archdaily
Еще одной особенностью материалов, из которых возведен дом, является их столетняя история. Владелец дома спас древесину старой постройки, которую накануне разобрали в США.
Вокруг Гестхаусу только тропический лес и одна автомобильная дорога / фото: Archdaily
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Місто розташоване на березі Атлантичного океану