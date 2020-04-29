В Великобритании нашли идеальное решение для работы из дома: офис в виде яйца – фото

Архитектурная фирма Podmakers разработала автономный офис в виде яйца. Владелец офиса из-за карантина вынужден работать из дома, поэтому искал способы как облегчить свою работу. Домашний офис разместили в садике во дворе дома.

Клиент искал возможности избежать занятого кухонного стола, чтобы где-то мирно работать, пишет Archdaily.

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Как отмечают архитекторы, работа из дома часто предполагает много факторов, которые отвлекают, и может быть малопродуктивной. Office Pod позволяет вам отстраниться от шумного домохозяйства.



Яйцо изготовлено из дерева / фото: Archdaily

Домашний офис в виде яйца имеет всего 7 квадратных метров внутреннего пространства и состоит из девяти компонентов.



Яйцо изготовили в мастерской / фото: Archdaily

Чтобы достичь своей изогнутой формы, в дизайне яйца используют инновационные технологии фрезерования. Это позволяет изготовить его полностью из дерева в мастерской. Березовую фанеру выбрали для проекта из-за своей прочности и эстетических качеств.



Офис расположили подальше от дома / фото: Archdaily

Снаружи яйцо обшито кедровой черепицей, а лестницы и подоконники облицованы дубом, который имеет устойчивые к погоде свойства. Со временем офис снаружи приобретет серебристый оттенок, что позволит зданию гармонично вписаться в его окружение.

Офис является вполне автономным / фото: Archdaily

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Мы предлагаем святилище в это смутное время, – рассказали архитекторы.