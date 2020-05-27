Веет жарой: фото традиционного мексиканского жилья с современным интерьером

Дом в традиционном мексиканском стиле расположен на холме с видом на океан. Жилье имеет современный дизайн интерьера, большую террасу на крыше и бассейн на переднем дворе. Здание гармонично вписывается в пустынный ландшафт.

Жилье расположено вдали от коммуникаций. Ближайшая асфальтированная дорога в 9 километрах от здания, пишет Archdaily.

Вас может заинтересовать: Дом с четырьмя крышами: пример отличной организации пространства из Латвии: фото

Кровля дома покрыта черепицей, а внутреннее пространство кухни и гостиной совмещено с двором. Внутрь можно попасть через большую арку. Окна кухни открывают панорамный вид на восточную сторону и небольшой внутренний дворик.



Недалеко от дома есть небольшой бассейн / Фото Archdaily

С другой стороны расположены две спальни и две ванны, одна из которых сделана здесь прямо под открытым небом. Также внутри есть гараж, гостевой дом и небольшая художественная студия.

Сочетание традиционных и современных строительных материалов делают дом особенным. Традиционные толстые земляные стены имеют много преимуществ в засушливом климате. Именно эти стены позволяют регулировать температуру.



На крыше дома есть просторная терраса с панорамой океана / Фото Archdaily

Зимой стены будут удерживать тепло, а летом будут охлаждать его, поддерживая комфортную температуру внутри в течение всего года.

Несмотря на традиционный экстерьер жилья, интерьер здесь современный и содержит ровные линии, которые характерны для минимализма.

Двор дома сливается с ландшафтом, поскольку природные пустынные растения в прямом смысле посажены посреди внутренних дворов и в окружающих пространствах.

Читайте также: Дом, посреди которого растет дерево – нестандартный проект японских дизайнеров

Смотрите больше фото дома из Мексики: