Разработанный Шеппардом Робсоном дизайн экстерьера создает выдающееся архитектурное дополнение и последовательность новых общественных пространств в деловом квартале. Это здание стало крупнейшим одиночным офисным помещением, а его фасад облицован красным алюминием.

Помещение в целом предусматривает 22 500 квадратных метров гибких офисных помещений и 970 квадратных метров торговых площадей, пишет Archdaily.

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Внешне здание выделяется своим фасадом. Архитекторы использовали красный алюминий вокруг окон, само здание построено из красного кирпича.



Дому дали новую жизнь / Фото Archdaily

Созданные органическим красным красителем, угловые алюминиевые панели минимизируют интенсивность света в течение дня.



Партер здания стал общественным пространством / Фото Archdaily

Первый этаж здесь предназначен для общественной жизни, а интерьер опирается на английские традиции, которые слиты с промышленным наследием.



Нити имеют символическое значение / Фото Archdaily

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Изюминкой интерьера является дизайн рецепции. Там создали инсталляцию под названием "Три тысячи нитей", как почет всем рукам, участвующим в разработке здания.