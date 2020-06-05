В Великобритании старый жилой дом переделали в стильное офисное здание – фото
Разработанный Шеппардом Робсоном дизайн экстерьера создает выдающееся архитектурное дополнение и последовательность новых общественных пространств в деловом квартале. Это здание стало крупнейшим одиночным офисным помещением, а его фасад облицован красным алюминием.
Помещение в целом предусматривает 22 500 квадратных метров гибких офисных помещений и 970 квадратных метров торговых площадей, пишет Archdaily.
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Внешне здание выделяется своим фасадом. Архитекторы использовали красный алюминий вокруг окон, само здание построено из красного кирпича.
Дому дали новую жизнь / Фото Archdaily
Созданные органическим красным красителем, угловые алюминиевые панели минимизируют интенсивность света в течение дня.
Партер здания стал общественным пространством / Фото Archdaily
Первый этаж здесь предназначен для общественной жизни, а интерьер опирается на английские традиции, которые слиты с промышленным наследием.
Нити имеют символическое значение / Фото Archdaily
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Изюминкой интерьера является дизайн рецепции. Там создали инсталляцию под названием "Три тысячи нитей", как почет всем рукам, участвующим в разработке здания.