В Париже построят 44-этажное офисное здание. Фасад будет прозрачным, а само помещение имеет целью достичь образцовой экологичности с сильным акцентом на городскую интеграцию, энергетические показатели и комфорт в современных небоскребах.

В общем здание будет иметь 40 тысяч квадратных метров, пишет Archdaily.

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Проект архитекторы называют сочетанием трех кристаллов, которые играют со светом. Внешне здание напоминает человека – структура состоит из головы, тела и стопы.



Помещение должно напоминать человека / Фото Archdaily

Также в башне отводится главное значение природе: большие парники внутри способствуют атмосфере и экологичности здания. К этим теплицам на всех этажах можно получить прямой доступ из офисных помещений.



Наверху расположены большие залы / Фото Archdaily

По назначению здание разделили на три части:

"Тело" башни – основная часть, где все этажи отведены офисным помещениям.

"Ступни" – нижняя часть, где размещаются такие услуги, как зоны открытого доступа вместе с шоу-румом.

"Голова" – самые высокие этажи, расположенные в верхней застекленной призме. Здесь размещены приемные залы, места для встреч и зона для конференций с панорамным видом.



Теплицы на каждом этаже / Фото Archdaily

Экологичность здания также подчеркивает прозрачный фасад, который позволяет экономить на освещении.

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Вокруг много офисных зданий / Фото Archdaily