В городе Сяола-Крик, неподалеку Ичана в Китае, местная архитектурная компания реконструировала старую военную фабрику. После реновации огромный заброшенный завод станет комплексом отдыха. Особенностью нового проекта является внешний вид главного здания – миска с ложкой.

Военная фабрика была закрыта и заброшена еще в 90-годах прошлого века, сообщает Archdaily.

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В целом проект охватывает площадь около 3 гектаров, а сама строительная площадь составляет около 13 тысяч квадратных метров.

Западный Китай отличается своим чистым воздухом / Фото Archdaily

С развитием экономики Китая и промышленными преобразованиями в 90-х годах большинство этих арсеналов были закрыты и заброшены. Комплекс расположен в живописной долине местной реки. Ранее здесь изготавливали противогазы, однако затем завод стал ненужным.

Сегодня здесь планируется огромный комплекс с торговыми зонами и гостиничными номерами. Технология строительства здесь отличается щебеночной кладкой, кирпичной стеной и сборным бетонным полом.

"Миска" стала украшением всего комплекса / Фото Archdaily

Интересно, что все помещения сохраняются, однако кардинально меняют свое назначение. Так, общежитие здесь превращают в номера гостиниц, оригинальную котельную на аудиторию, бывшее офисное здание и комнаты оборудования в ресторан, приемный центр и прочее.

Так выглядел завод ранее / Фото Archdaily

Таким образом старые здания используют для формирования пространства, а новые помещения призваны стать контрастом для старых зданий.

Украшением нового комплекса является здание, внешне похожее на миску с ложкой. Такого эффекта архитекторы добились за счет создания проекта в форме круга, с которого выступает металлическая конструкция.

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