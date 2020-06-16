Общежитие от Лозаннского университета должно уже с нового учебного года принять студентов. Построенное для спортсменов, участвовавших в молодежных Олимпийских играх в Лозанне в январе 2020 года, сегодня помещение переоборудуют для почти 1000 студентов и академических гостей. Главная особенность здания – снаружи оно напоминает стадион.

У строительной команды было 900 дней, чтобы построить 900 номеров, сообщает Archdaily.

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Во время проведения Олимпиады, необычная планировка здания побудила различные национальные команды общаться друг с другом, поскольку спортсмены воспользовались почти 3-километровой спиральной дорожкой для тренировок во внутреннем дворе.

Сооружение станет частью студенческого кампуса / Фото Archdaily

Позже, в марте 2020 года в ответ на кризис, связанный с COVID-19, комплекс Vortex был быстро предоставлен медицинскому персоналу больниц города, а уже с июля этого года здание окончательно переоборудуют под общежитие.

В общем общежитие будет вмещать около тысячи студентов / Фото Archdaily

Благодаря масштабным габаритам нового здания, его можно трактовать и как дополнение к университетскому городку, и как элемент ландшафта сам по себе,

– рассказали проектировщики.

Студенты также будут иметь доступ к крыше / Фото Archdaily

Все комнаты здесь располагаются по кругу и имеют балкон, который выходит во внутренний двор. Такое планирование обеспечивает обстановку, где люди могут встречаться и общаться.

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Внутренний двор здесь оборудован для тренировок / Фото Archdaily