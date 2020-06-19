Во Львове завершилась реконструкция памятника архитектуры – виллы Бачевских. Ранее здание незаконно перекрашивали, меняли окна и делали надстройки. История виллы и как выглядит здание сегодня – читайте в материале.

О конце реставрационных работ сообщает Дом 24 со ссылкой на заместителя городского главы по вопросам развития Андрея Москаленко.

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Цвет фасада и окна вернули к аутентичному виду. Также восстановили оригинальные двери виллы с петлями, а ручку подобрали похожую на аутентичную.



Сегодня вилла выглядит так / Фото Lviv1256

Ранее частное предприятие, которое арендовало помещение, незаконно перекрасили здание из бежевого в серый цвет. Позже над виллой надстроили стеклянное помещение и заменили старые окна.



Арендаторы не имели права делать эту надстройку / Фото Galnet

Сегодня здание арендует "ПриватБанк", а внутри обустроят новый центр для VIP-клиентов учреждения.



Так выглядит основной вход в виллу / Фото Lviv1256

История виллы Бачевских

Вилла Бачевских является памятником архитектуры местного значения и была разработана архитектором Витольдом Якимовским. История помещения берет свое начало в 1926 году. Архитектор – Витольд Якимовский.



Такой вид имела вилла до начала незаконных вмешательств в дизайн / Фото 032

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Именно в этом доме на улице Pełczyńska, 35 (ныне Витовского) проживал владелец ликеро-водочной фабрики Стефан Бачевский. Во времена господства Польши здесь работал почетный консулят Австрии, а во времена СССР – детский сад.