Вилла-пещера или как переделать старое жилье в современное и креативное – фото

Итальянская архитектурная компания воплотила в жизнь проект современного дома из монолитного бетона на месте маленькой виллы. Новое помещение расположено на берегу моря на итальянском острове Сардиния.

Новый проект существенно расширил жилое пространство для владельца и улучшил видимость морских пейзажей, которые теряются из-за не слишком выгодного расположения участка, пишет Archdaily.

Популярное: Как построить большое жилье на маленьком участке: пример из Аргентины – фото

Архитекторы хотели построить такое жилье, которое бы удачно вписывалось в окружающий каменистый ландшафт. Именно поэтому было принято решение об использовании монолитного бетона при строительстве.



Входы здесь похожи на пещеры / фото: Archdaily

Технически здание представляет собой двухэтажное, но классический закрытый этаж здесь только один. Уровень цокольного этажа был полый, поэтому здесь решили обустроить гараж, а также террасу и сад, с которых открывается вид на море.



Участок расположен во второй береговой линии / фото: Archdaily

Планировка здесь необычна. Настоящий вход – это двор. Однако в доме вообще три подъезда, два из которых внешне напоминают вход в пещеру. Все комнаты внутри расставлены вокруг главного двора полукругом. В распоряжении владельцев зал, столовая, гостиная и кабинет.



В интерьере преобладают серые и белые цвета / фото: Archdaily

К тому же в доме много открытых пространств, террас, внутренних дворов и ванных комнат. Лестницы ведут на крышу, часть которой сделана в виде террасы, часть – покрыта зеленью, которая помогает зданию сливаться с окружающей средой.

Вас может заинтересовать: Когда камни становятся элементом декора: фото дома с видом на Эгейское море

Смотрите больше фото дома-пещеры: