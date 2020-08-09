Студия архитектуры Chybik + Kristof разработала дизайн винодельческого завода на юге Чехии. Здание расположено прямо посреди виноградной плантации, а крыша превращена в театр под открытым небом. Больше про винодельческий завод – читайте в материале.

Бетонный завод на винограднике возле села Добшице был разработан для Лахофера – одного из крупнейших производителей вина в Чехии, пишет Dezeen.

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Студия разрабатывала дизайн отталкиваясь от архитектуры традиционных моравских винодельческих заводов.



Вверх ведут удобные наружные лестницы / Фото Dezeen

Структура занимает 3900 квадратных метров и состоит из трех взаимосвязанных помещений: винодельческого заведения, административного пространства и центра для посетителей с дегустационной комнатой.



Дегустационные комнаты имеют сводчатую форму / Фото Dezeen

Над самим помещением архитекторы добавили террасу, которая должна выполнять функции амфитеатра. Здесь планируют проводить культурные мероприятия, театральные представления и торжества по случаю сбора урожая винограда.



Наверху часто проводят различные мероприятия / Фото Dezeen

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В комнате для дегустации вин решили установить прозрачную стену, через которую видно плантацию. Сама продукция, конечно, сохраняется в погребе.

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