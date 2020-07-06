В Мексике построили два жилых дома-близнеца. Помимо квартир различной цены и уровня комфорта, многоэтажки предлагают террасы и джакузи на крыше, а также "висячие" сады почти на каждом этаже. Сама форма сооружений напоминает лестницу в небо.

Благодаря необычной форме домов, планировка каждой квартиры является уникальной, сообщает Archdaily.

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Всего два восьмиэтажных здания будут вмещать 16 квартир с террасами и висячими садами и 4 двухэтажных таунхауса.



Таунхаусы располагаются на верхних этажах / Фото Archdaily

На первом этаже будут вестибюль и паркинг. Также обе башни окутаны зеленью на крыше, здесь находятся джакузи и смотровая платформа с видом на вулканы Пуэблы, пирамиду Чолулы и холм Сан-Хуан.



У каждой квартиры различная планировка / Фото Archdaily

Форма в виде лестницы позволяет дому максимально использовать солнечный свет. Также на каждом этаже установлены системы сбора дождевой воды, а на "ступеньках" размещены сады.

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Двор возле дома предлагает жителям детскую площадку и батут.

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