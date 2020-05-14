Владислав Городецкий или "киевский Гауди": самые известные работы архитектора – фото

Владислав Городецкий – украинский архитектор, путешественник и охотник. Городецкий – поляк по происхождению и автор "Дома с химерами" в Киеве. Он считается с одним из самых интересных архитекторов XX века, входил в число первых киевлян, которые приобрели себе авто в Киеве, а смерть застала его в Тегеране. Больше о выдающемся архитекторе – в материале.

Владислав Городецкий – потомок польского шляхетского рода, который собственными силами заработал себе имя и значительные доходы, а из-за прихода большевиков к власти потерял все и эмигрировал, сообщает Дом 24.

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Хотя Городецкий и родился в Винницкой области, учился он в Одессе, а затем в Санкт-Петербурге. Однако его профессиональная карьера началась в Киеве, где он получил первую практику и поселился.



Владислав Городецкий / фото: Википедия

Именно в Киеве он берется за строительство семейной усыпальницы баронов Штейнгейль на Аскольдовой могиле, сажкового павильона и тира Киевского отдела императорского общества правильной охоты.

Благодаря многочисленным знакомствам и мелким заказам Городецкий успевает заработать себе имя и деньги в городе. Тогда он начинает собственную фирму и одним из первых покупает собственное авто.

Позже Городецкому доверяют большой градостроительный проект – планировку бывшей усадьбы профессора Меринга в центре Киева. После завершения строительства, в городе появились 4 новые улицы, а сам Городецкий поселился в одной из новостроек.

Именно Владислав Городецкий стал автором проектов здания современного министерства юстиции, Национального художественного музея и "Дома с химерами".



Строительство было дорогостоящим в то время / фото: Kraina.ua

Существует легенда, что странный дом появился в результате спора между владельцем участка на Банковой, Городецким, и другим архитектором, Александром Кобелевым, который не верил, что на этом месте можно что-то построить.

Однако ровно через два года на улице Банковой, 10 появился известный сегодня "Дом с химерами", после которого Городецкого прозвали "киевским Гауди" из-за нестандартных животных на фасаде здания.



Городецкий с носорогом / фото: книга "Известные поляки Винничины"

Городецкий также любил путешествия и охоту. За несколько лет он успел посетить Сибирь, Алтай, Кавказ, Закаспийский край, Персию, Монголию, Тибет, Афганистан и на целый год отправился в Африку.

Позже к власти в Украине пришли большевики и Городецкий потерял почти все свое состояние. Именно поэтому он перебрался в независимую Польшу, где работал над государственными архитектурными заказами. Там он оброс многочисленными знакомствами с американцами, которые вкладывали деньги в развитие Польши.



В Киеве стоит памятник известному архитектору / фото: Социальные сети

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В конце жизни Владислав Городецкий получает архитектурную работу в Иране, где в 1930 году умирает от инфаркта.

Сегодня в честь известного архитектора назвали одну из улиц города Киева.