Влияние коронавируса на мир дизайна и архитектуры в конкретных цифрах – детали

За три месяца карантина, вызванного пандемией коронавируса, мир безвозвратно изменился. Конечно определенное влияние она имела и на мир архитектуры. С массовой отменой событий, длительной паузой или остановкой проектов, резким переходом к работе на дому, многочисленными сбоями, мир, как отрасль перевернут с ног на голову. Как коронавирус повлиял на архитектуру и дизайн в цифрах – далее в материале

Сегодня некоторые страны начали открывать границы и реанимировать экономику, поэтому самое время подвести первые итоги, пишет "Bussines of Home".

Вас может заинтересовать: Обучение в палатке: в Лондоне разработали дизайн школьного класса с соблюдением дистанции – фото

Как пандемия повлияла на мир дизайна и архитектуры в цифрах

В США опросили архитекторов и дизайнеров / фото: Unsplash

2 – именно столько раз переносили одну из крупнейших выставок дизайнерских проектов в мире High Point Market. Сначала ее перенесли в середине марта, а уже через месяц окончательно отменили. Это историческое событие, ведь до 2020 года High Point Market отменяли лишь однажды – в разгар Второй мировой войны.

754 – количество процентов, на сколько снизилась цена акций одного из крупнейших продавцов мебели и товаров для дома Wayfair. Для компании это стало историческим минимумом и привело к увольнению 550 работников.

51 – процент архитекторов и дизайнеров, которые приспособились к условиям работы из дома. Однако именно такое количество работников этой отрасли сообщило, что пандемия серьезно повлияла на их работу.

Работа из дома часто является малопродуктивной / Фото: Unsplash

3-6 – количество месяцев, по мнению дизайнеров, которые понадобятся для возврата к привычному ритму, если бы пандемия закончилась уже сегодня. Работники с многолетним опытом считают, что понадобится еще больше времени.

77 – именно столько процентов дизайнеров и архитекторов заявили, что их проекты были отложены или отменены в первый квартал 2020 года.

Много проектов были отменены или отложены / фото: Unsplash

Читайте также: Антибактериальные поверхности: как изменятся строительные стандарты медицинских учреждений после пандемии

1 200 000 – именно столько архитектурных проектов стартовали в марте-апреле только в США. Единственная позитивная новость, которую архитекторы передавали из уст в уста во время карантина.