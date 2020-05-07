Влияние индустриализма: в Польше построили многоэтажку с маленьким бюджетом – фото

В городе Катовице, что является столицей добычи угля в Польше, архитекторы построили модернистскую многоэтажку. Фасад решили сделать черным, а окна белыми – все для того, чтобы не выделяться вокруг окружающих зданий.

Дело в том, что большинство домов в Катовице светлых тонов, но из-за загрязненности воздуха в городе, со временем они становились темными. Именно такое наблюдение стало идейным вдохновением для проекта, пишет Archdaily.

Популярное: Спираль на берегу океана: как будет выглядеть самое высокое здание Австралии – фото

Мы взяли основные черты из соседней довоенной постройки: грязный штукатурный цвет, цокольный этаж, типичный для окружающих зданий, и балкон для каждой квартиры,

– рассказывает один из разработчиков проекта.



Цокольный этаж здесь обрамленный дешевым алюминием / фото: Archdaily

Бюджет проекта был чрезвычайно низким. Инвестор выделил средства только на дешевую отделку – пенопласт, штукатурку, белые пластиковые окна, и на балконы, которые должны быть хранилищем для небольших квартир.



Интерьер здесь выполнен в индустриальном стиле / фото: Archdaily

Балкон здесь станет продолжением квартиры, одновременно обеспечивая приватность, которую жители быстро оценили, используя ее для отдыха или склада вещей.



Некоторые используют балкон как склад / фото: Archdaily

Сам дом расположен в центре города и по идее, должен вдохнуть новую жизнь в индустриальное поселение.

То, что казалось недостатком, превратилось в достоинство проекта, поскольку белые окна в сочетании с угольным черным цветом фасада стали узнаваемым элементом здания.



Лестничные клетки выполнили в индустриальном стиле / фото: Archdaily

Основа здания отделана дешевым алюминиевым листом, который постепенно станет запятнанным. Также здание оборудовано установками, что минимизируют потребление энергии и питаются от экологической муниципальной сети.



Крыша в доме является экологичной / фото: Archdaily

Читайте также: Противоэпидемическая башня и вертикальный парк: 3 лучшие проекта небоскребов в 2020 году – фото

Несмотря на ограниченный бюджет, крыша была разработана как зеленая – она впитывает пыль и смог, и улучшает микроклимат.