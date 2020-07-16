Токийская архитектурная фирма разработала волнистую бетонную крышу для большого офиса в Чили, а также частного дома рядом. Крыша символизирует волны Тихого океана, рядом с которым и расположены здания. При строительстве использовали только четыре материалы – дерево, бетон, сталь и стекло.

Домик расположен в Лос-Вилосе – это город, который расположен на побережье Чили, пишет Dezeen.

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Крыша местами опускается к земле и аккуратно делит пространство внизу на сегменты, которые и определяют форму офисного помещения,

– рассказывают в архитектурной фирме.

Дом частично погружен в скалу / Фото Dezeen

Монолитная бетонная крыша по периметру в помещениях удерживается застекленными стенами и стальными колоннами.

Сквозь прозрачные стены хорошо видно Тихий океан / Фото Dezeen

Частный дом поделен на три зоны: сауну и ванну – спереди, спальню и гостиную посередине, а также кухню и столовую, которые выходят на террасу – позади.

Спа-зона также не дарит много приватности жителям / Фото Dezeen

И в офисном помещении, и в частном доме бетонная крыша контрастирует с деревянными полами и мебелью.

Такой проект делает дом изолированным от всего мира / Фото Dezeen

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На кухне квартиры есть три деревянные островки, которые не препятствуют панораме, а соседняя столовая оборудована черным столом и белыми стульями. Также здесь много подвесных светильников, которые просто свисают с потолка.