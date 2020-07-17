В польском городе Вроцлав историческое здание на острове Слодова, что в центре города, превратят в место проведения мероприятий, зал питания, кафе и коворкинг. Здание было построено еще в XIX веке, поэтому его фасад планируют сохранить. Впрочем, на крыше обустроят огромную стеклянную террасу.

С террасы хорошо виден весь центр города, сообщает Archdaily.

Вас может заинтересовать: Когда реставрация не вредит: фото обновленного готического дома из Германии – фото

Остров Слодова имеет тяжелую историю – дело в том, что это сооружение является единственным сооружением, уцелевшем после Второй мировой войны. Однако остров сегодня стал местом встречи молодежи города и большой парковой зоной.



Весь центр Вроцлава расположен на островах / Фото Archdaily

Здание сохранит старый строгий фасад, однако одна из частей будет иметь полностью стеклянное дополнение, где планируется разместить кафе.

Этот конец здания является прозрачным, современным и привлекательным с трехэтажной стеклянной стеной, что открывается к парку. Таким образом мы демонстрируем большие фрески польской художницы Алиции Бялой,

– рассказывают архитекторы.



Здание будет объединять все возрастные группы / Фото Archdaily

Окна на пристройке повторяют отверстия на историческом фасаде, становясь шире и более прозрачными ближе к краю здания. Кроме кафе и столовой, остальные здания площадью 4500 квадратных метров занимают офисные помещения. На верхнем этаже есть терраса под открытым небом, которая защищена стеклянными стенами со всех сторон.



С террасы хорошо видно почти весь центр города / Фото Archdaily

Мы пытались понять уникальный характер места, его историю и потенциал. И творческие общины, и молодой бизнес найдут здесь свое место,

– рассказал генеральный директор здания.

К теме: Историческое здание в Сан-Франциско поднимут на три метра из-за глобального потепления – фото

Смотрите больше фото здания из Вроцлава: