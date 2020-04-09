Вы захотите здесь жить: креативное дизайнерское решение для эко-френдли домика – фото

Расположен на узком участке в Австралии (Мельбурн), Зеленый Дом был вдохновлен связью клиента с ландшафтом и сам по себе – инновационное использование принципов обычного дизайна экстерьера и интерьера.

Архитекторы рассказали, как смогли воплотить такой довольно безумный проект в жизнь. Им пришлось разрушить дом от северной границы и создать двор с окнами, выходящими на север. О доме нестандартных форм рассказывает издание Archdaily.

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Архитекторы: Zen Architects

Общая площадь объекта: 132,0 квадратных метра

Производители: Enviroshop, Radial Timbers

Страна: Австралия

Лиственные насаждения дают достаточно тени летом, с дополнительными растениями, интегрированными на всем участке, чтобы улучшить качество воздуха в помещении.



Обратите внимание на форму потолка / фото: Emma Cross

Поднятый над окружающими крышами и расположенный на балдахинах, крышный сад выступает оазисом городской среды.



Архитектура дома создает теплую атмосферу / фото: Emma Cross

Пассивное отопление обеспечивает двухэтажная пустота нацеленная на север, которая позволяет солнцу проникать глубоко в дом, нагревая бетонный пол и стены.



Архитекторы использовали совершенно другой подход к отоплению / фото: Emma Cross

Пассивное охлаждение осуществляется благодаря окнам, расположенным так, чтобы "ловить ветер". Конечным результатом является живой, дышащий, сплошной простор, который приносит не только комфорт, но и эстетическое удовольствие.

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