Вы захотите здесь жить: креативное дизайнерское решение для эко-френдли домика – фото
Расположен на узком участке в Австралии (Мельбурн), Зеленый Дом был вдохновлен связью клиента с ландшафтом и сам по себе – инновационное использование принципов обычного дизайна экстерьера и интерьера.
Архитекторы рассказали, как смогли воплотить такой довольно безумный проект в жизнь. Им пришлось разрушить дом от северной границы и создать двор с окнами, выходящими на север. О доме нестандартных форм рассказывает издание Archdaily.
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Архитекторы: Zen Architects
Общая площадь объекта: 132,0 квадратных метра
Производители: Enviroshop, Radial Timbers
Страна: Австралия
Лиственные насаждения дают достаточно тени летом, с дополнительными растениями, интегрированными на всем участке, чтобы улучшить качество воздуха в помещении.
Обратите внимание на форму потолка / фото: Emma Cross
Поднятый над окружающими крышами и расположенный на балдахинах, крышный сад выступает оазисом городской среды.
Архитектура дома создает теплую атмосферу / фото: Emma Cross
Пассивное отопление обеспечивает двухэтажная пустота нацеленная на север, которая позволяет солнцу проникать глубоко в дом, нагревая бетонный пол и стены.
Архитекторы использовали совершенно другой подход к отоплению / фото: Emma Cross
Пассивное охлаждение осуществляется благодаря окнам, расположенным так, чтобы "ловить ветер". Конечным результатом является живой, дышащий, сплошной простор, который приносит не только комфорт, но и эстетическое удовольствие.
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