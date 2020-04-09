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Вы захотите здесь жить: креативное дизайнерское решение для эко-френдли домика – фото

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Как выглядит экологически чистый дом в Австралии / Emma Cross

Расположен на узком участке в Австралии (Мельбурн), Зеленый Дом был вдохновлен связью клиента с ландшафтом и сам по себе – инновационное использование принципов обычного дизайна экстерьера и интерьера.

Архитекторы рассказали, как смогли воплотить такой довольно безумный проект в жизнь. Им пришлось разрушить дом от северной границы и создать двор с окнами, выходящими на север. О доме нестандартных форм рассказывает издание Archdaily.

К словуЭко-стиль в дизайне интерьеров: главные правила и акценты

Архитекторы: Zen Architects
Общая площадь объекта: 132,0 квадратных метра
Производители: Enviroshop, Radial Timbers
Страна: Австралия

Лиственные насаждения дают достаточно тени летом, с дополнительными растениями, интегрированными на всем участке, чтобы улучшить качество воздуха в помещении.


Обратите внимание на форму потолка / фото: Emma Cross

Поднятый над окружающими крышами и расположенный на балдахинах, крышный сад выступает оазисом городской среды.


Архитектура дома создает теплую атмосферу / фото: Emma Cross

Пассивное отопление обеспечивает двухэтажная пустота нацеленная на север, которая позволяет солнцу проникать глубоко в дом, нагревая бетонный пол и стены.


Архитекторы использовали совершенно другой подход к отоплению / фото: Emma Cross

Пассивное охлаждение осуществляется благодаря окнам, расположенным так, чтобы "ловить ветер". Конечным результатом является живой, дышащий, сплошной простор, который приносит не только комфорт, но и эстетическое удовольствие.

Больше фото Зеленого Дома:

 

Автор: Елена Кандяк
Теги: Дом Строительство Эко потребление
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