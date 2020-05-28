Как выглядит дом-теплица: стильный дизайн эко-дома в Чехии – фото
Этот проект имеет три этапа. Первый – реконструкция старого дома. Второй – поиск придомового участка. Во время поискового процесса инвестору удалось приобрести придомовой участок с фруктовым садом и общая площадь земли составила 3100 квадратных метров.
Сейчас дизайнеры начали третий и последний этап. Они решили, что лучше строить посреди сада и иметь вид на двор с каждой комнаты дома, пишет издание Archdaily.
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Теплицу размещали на крыше по нескольким причинам: чтобы не испортить вид из дома, экономить деньги на строительство фундамента, использовать остаточное тепла от дома и иметь постоянный доступ к теплице.
Раздвижные окна служат выходом на террасу / фото: Archdaily
Типовой иерархии дома нет. Нет никаких входных дверей и зала. Вы непосредственно входите в жилую зону или спальню. С террасы также есть отдельный вход в теплицы через стальные лестницы.
Домик отдаленно напоминает гриб / фото: Archdaily
По всему периметру дома расположена прогулочная терраса, полностью покрытая навесной крышей. В каждую комнату дома можно попасть непосредственно через террасу, благодаря раздвижным дверям.
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Дом состоит из двух основных частей: жилой на первом этаже и парник, расположенный на этаже над ним. Оба этажа структурно и функционально разделены. Основным несущим элементом нижней части является каменная стена, дополненная стальными колоннами, связанными обнаженным брусом бетонной стяжки.
Парник разместили на крыше / фото: Archdaily
Структура теплицы изготовлена из стальных профилей, а конструкцию монтировали на месте. Окна алюминиевые с трехслойным изолированным стеклом. Цвет рамы – натуральный алюминий. Конструкция теплицы имеет стальной монтаж с белым оцинкованным покрытием.
В парнике растут не только кактусы / фото: Archdaily
Полый полупрозрачный поликарбонат используется для конструкции крыши парника и используется как кровля для теплицы.