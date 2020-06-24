Как выглядит первая многоэтажка, которая полностью построена по цифровым технологиям, – видео
DFAB HOUSE – первая масштабная многоэтажка, которая была спроектирована и построена с использованием передовых цифровых методов. Проект направлен на интеграцию вычислительного дизайна и цифрового проектирования в архитектуре. Как выглядит такой дом – смотрите в материале.
Проект является международной исследовательской инициативой из Швейцарии, сообщает Archdaily.
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Концепция этого дизайна базируется на использовании архитектурного потенциала почти всех известных сегодня цифровых строительных процессов, в частности технологий 3D-печати.
Внешне здание выглядит довольно странно / Фото Archdaily
Конструкция дома DFAB использует шесть нововведений в сфере строительства:
- фабрикатор, который является универсальным автономным строительным роботом;
- mesh Mold – робото-технический процесс, не требующий опалубки для железобетонных конструкций;
- смарт-динамическое литье с автоматизированным процессом бетонного скольжения;
- использование интегрированных потолочных плит, изготовленных с использованием 3D-печати;
- робототехнический способ конструирования деревянных облицовок;
- легкий полупрозрачный фасад, который похож на мембранную кожу.
Такой бетон не требует опалубки / Фото Archdaily
Первый этаж дома DFAB разработан как общее пространство. Характеризуется окнами от пола до потолка, поддерживаемыми 15 замороженными, изогнутыми бетонными колоннами.
В будущем такие дома станут привычными для нас / Фото Archdaily
На втором и третьем этажах здания разместят 4 отдельные квартиры, которые будут иметь легкий полупрозрачный фасад, изготовленный по современным технологиям.
Мембрана позволяет жителям сохранять приватность / Фото Archdaily
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Основным достижением такого дома является его экологичность (строительство полностью безотходное) и уменьшение общего веса на 65% по сравнению с традиционными плитами.