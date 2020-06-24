DFAB HOUSE – первая масштабная многоэтажка, которая была спроектирована и построена с использованием передовых цифровых методов. Проект направлен на интеграцию вычислительного дизайна и цифрового проектирования в архитектуре. Как выглядит такой дом – смотрите в материале.

Проект является международной исследовательской инициативой из Швейцарии, сообщает Archdaily.

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Концепция этого дизайна базируется на использовании архитектурного потенциала почти всех известных сегодня цифровых строительных процессов, в частности технологий 3D-печати.

Внешне здание выглядит довольно странно / Фото Archdaily

Конструкция дома DFAB использует шесть нововведений в сфере строительства:

фабрикатор, который является универсальным автономным строительным роботом;

mesh Mold – робото-технический процесс, не требующий опалубки для железобетонных конструкций;

смарт-динамическое литье с автоматизированным процессом бетонного скольжения;

использование интегрированных потолочных плит, изготовленных с использованием 3D-печати;

робототехнический способ конструирования деревянных облицовок;

легкий полупрозрачный фасад, который похож на мембранную кожу.

Такой бетон не требует опалубки / Фото Archdaily

Первый этаж дома DFAB разработан как общее пространство. Характеризуется окнами от пола до потолка, поддерживаемыми 15 замороженными, изогнутыми бетонными колоннами.

В будущем такие дома станут привычными для нас / Фото Archdaily

На втором и третьем этажах здания разместят 4 отдельные квартиры, которые будут иметь легкий полупрозрачный фасад, изготовленный по современным технологиям.

Мембрана позволяет жителям сохранять приватность / Фото Archdaily

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Основным достижением такого дома является его экологичность (строительство полностью безотходное) и уменьшение общего веса на 65% по сравнению с традиционными плитами.