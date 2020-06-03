Выгодная инвестиция: в Швеции продают целое село за более 7 миллионов долларов – фото
Пандемия коронавируса остановила большинство мирового рынка недвижимости. Однако в Швеции, где карантин не вводили, на продажу выставили целое село под названием Сатра Брунн. Покупка обойдется вам в 70 миллионов шведских крон, что в пересчете на американскую валюту – 7,3 миллиона.
Село славится своей питьевой водой. Она здесь одна из самых чистых в стране, сообщает издание CNBC.
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Село берет свое начало с 1700 года, когда врач Самуил Скрагге открыл здесь источник воды и решил построить церковь. Врач купил прилегающие земли и вместе с больницей обустроил здесь целое село.
Село с высоты птичьего полета / Фото CNBC
Позже село в разные годы принадлежало сначала епископу, а затем и разнообразным предпринимателям. С 2015 года на территории села также работает завод по розливу минеральной воды, который получит покупатель.
Центральные здания в селе / Фото CNBC
Кроме завода новый владелец получит примерно 27 гектара земли, на которых и располагается село, а также 34 гектара неосвоенной земли.
В селе также есть общественное пространство с бассейном / Фото CNBC
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Отмечается, что купить село могут граждане любого государства.