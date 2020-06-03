Пандемия коронавируса остановила большинство мирового рынка недвижимости. Однако в Швеции, где карантин не вводили, на продажу выставили целое село под названием Сатра Брунн. Покупка обойдется вам в 70 миллионов шведских крон, что в пересчете на американскую валюту – 7,3 миллиона.

Село славится своей питьевой водой. Она здесь одна из самых чистых в стране, сообщает издание CNBC.

К теме: В Швеции перевезут целый город на грузовиках из-за проседания грунта: фото

Село берет свое начало с 1700 года, когда врач Самуил Скрагге открыл здесь источник воды и решил построить церковь. Врач купил прилегающие земли и вместе с больницей обустроил здесь целое село.



Село с высоты птичьего полета / Фото CNBC

Позже село в разные годы принадлежало сначала епископу, а затем и разнообразным предпринимателям. С 2015 года на территории села также работает завод по розливу минеральной воды, который получит покупатель.



Центральные здания в селе / Фото CNBC

Кроме завода новый владелец получит примерно 27 гектара земли, на которых и располагается село, а также 34 гектара неосвоенной земли.



В селе также есть общественное пространство с бассейном / Фото CNBC

Вас может заинтересовать: Апартаменты в подземелье: на Прикарпатье продают старый бункер на 2,5 тысячи квадратных метров

Отмечается, что купить село могут граждане любого государства.