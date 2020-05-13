За 165 миллионов долларов: огромный дом владельца Amazon Джеффа Безоса – видео

В начале 2020 года стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос приобрел особняк в Беверли-Хиллс за рекордную сумму в 165 миллионов долларов. Дом построен в классическом стиле, имеет много террас, несколько домов для гостей, теннисный корт и собственное поле для гольфа. Как выглядит особняк – смотрите в материале.

Безос купил имение у медиамагната Дэвида Геффена без посредников, пишет Internewscast.

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Несмотря на рекордную сумму, которую пришлось заплатить Безосу, составляет 0,00125% от всех его активов. Такие деньги эквивалентны, если бы среднестатистическая американская семья, приобрела дом за 122 доллара.



Так выглядит главный вход в резиденцию / фото: Elefant Properties

Усадьба площадью почти 4 гектара была спроєктована в 1930-х годах для Джека Уорнера, покойного бывшего президента развлекательного гиганта Warner Bros.

Сам особняк площадью 13 600 квадратных футов включает восемь спален и девять ванных комнат. В отеле есть просторные террасы, раскинувшиеся сады, несколько домов для гостей, теннисный корт и собственное поле для гольфа.



Кроме дома Безос приобрел большую усадьбу / фото: Robb Report

Ни одна студия, резиденции царя до сих пор никогда не превосходила по размерам, величию или гламуром эту недвижимость,

– писал в своей книге агент по недвижимости Лос-Анджелеса Джефф Гиланд.

В общем третий самый богатый человек мира Джефф Безос владеет 5 домами в разных городах США.

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Смотрите виртуальный тур по дому Джеффа Безоса изнутри: